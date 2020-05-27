منزوع الصلاحيات.. انقسام بين الخبراء حول إنشاء مجلس تحكيم لإدارة شئون قضاة الملاعب





البعض يرى أن إنشاء مجلس تحكيم فكرة سديدة ويمكن من خلالها المساهمة فى وضع حلول جذرية للأزمات التى يعاني منها المجال التحكيمي على مدار العصور فى الكرة المصرية.





وآخرون يرفضون مجرد طرح الفكرة معتبرين انها انتقاص من مهام لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة مستندين الى انها رايها استشارى غير ملزم ولا محل له من الإعراب ولن تفيد عناصر المنظومة التحكيمية. فى البداية طرح وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق مقترحا بإنشاء مجلس تحكيم لإدارة شؤون قضاة الملاعب ووضع حلول للازمات التى تمر بها عناصر المنظومة التحكيمية.





قال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك..إن مجرد التفكير فى قيام كبار الحكام وقيادات التحكيم بمناقشة أمور التحكيم وأزماته دون وصاية أو تدخل من أى فرد خارج المنظومة التحكيمية أمر يٌسعد الغالبية العظمى من الحكام سعيًا لتنظيم أمورهم وتهذيب أوضاعهم ويجعل الحكام والتحكيم أمر ذات طبيعة خاصة لا يتدخل ولا يعبث به من هم خارج المنظومة التحكيمية.





أضاف.. ولو أستطلعنا رأى الحكام فى إنشاء ( مجلس تحكيم ) يُعد منوطًا بترتيب كافة شئونه وإختيار من يديره ، فأننى على يقين أن الأمر سيرحب به جميع الحكام لاسيما أن هناك بادرة أمل بأن كبار وقادة التحكيم فى سبيلهم للموافقة على الجلوس سويًا وترتيب الأوضاع لصالح التحكيم المصرى.









وكشف عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن رؤيته بشأن مقترح إنشاء مجلس تحكيم يشارك فى ادارة شؤون ملفات قضاة الملاعب وقال.. دوما وانا فى السابق ابان تولى رءاسة لجنة الحكام كنت اعتمد على رموز التحكيم ويتعين بهم فى إلقاء المحاضرات فى المعسكرات فى إطار الأسرة الموحدة من أجل المساهمة فى النهوض بقضاة الملاعب من النواحي الفنية والبدنية.





تابع.. ارجو ان يتم إنشاء مجلس تحكيم بشكل حقيقي من أجل التحكيم على أن يكون رؤيتهم استشارى فى إطار النصاءح والارشادات فى إطار المناقشات وفى النهاية تكون لجنة الحكام هى صاحب القرار الأول والأخير.







من جانبه اكد ناصر عباس الخبير التحكيمي على صعوبة إنشاء مجلس تحكيم يشارك لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة فى ادارة شؤون قضاة الملاعب ووضع حلول للأزمات التى يعانون منها وقال.. من الممكن تشكيل لجنة استشارية شريطة أن تكون منبثقة عن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة مثل لجنة التطوير ولجنة التقنية ولجان استشارية وقانونية ومالية.







اضاف.. عندما كان الراحل محمد حسام الدين رءيسا للجنة الحكام اختار ٢ مستشارين له من عظماء التحكيم هما الراحل الكابتن الديبة والراحل الحاج مصطفى كامل محمود وكان لهما رأى فى الامور التى تخص التحكيم المصري ويتم الأخذ بها.







شدد على ان مقترح تشكيل مجلس تحكيم فى الوقت الراهن صعب لان تشكيل اى لجنة او مجلس داخل الجبلاية يهتبر من اختصاص ومن صميم عمل اتحاد الكرة نفسه.







وعلق سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق على مقترح إنشاء مجلس تحكيم يساهم فى ادارة أزمات قضاة الملاعب فى الدورى وقال .. فكرة مقترح إنشاء مجلس تحكيم جيدة شريطة أن تحصل على الضوء الاخضر من اللجنة الرئيسية الحالية للحكام.







لفت الى انه فى حالة الموافقة من قبل قضاة الملاعب على انشاء مجلس تحكيم يتعين تواجد مندوب من لجنة الحكام الرئيسية الحالية فى المجلس كل يتسنى له اكتساب صبغة الشرعية والتعاون فى إيجاد حلول للأزمات التى تمر بها المنظومة التحكيمية.







ورفض ياسر عبدالرؤوف عضو لجنة الحكام السابق على مقترح إنشاء مجلس تحكيم يساهم فى ادارة أزمات قضاة الملاعب فى الدوريات وقال .. كل من عمل ويعمل فى مجال التحكيم يعلم جيدا أن اللى عاوز يساعد التحكيم بعلمه أو بخبراته مش محتاج لمجلس ولا لجنه فلذلك انا ضد ذلك المقترح.







تابع ..ولكن مع وجود لجنة والكل يساعدها بالعمل وبالفكر والمقترحات وعلى اللجنة التى تكون متواجدة هى التى تمد يدها للتعاون مع الجميع بما فيه مصلحة التحكيم والحكام وفى كل الأوقات لا غنى عن الرموز والحكماء ..







وقال ايمن دجيش المساعد الدولى السابق والملقب بعميد الحكام عن مقترح إنشاء مجلس تحكيم لإدارة شؤون قضاة الملاعب ووضع حلول للأزمات التى تمر بها أسرة المنظومة التحكيمية. .. ازمات التحكيم لن يحلها الا اصحاب القرار وهم مسئولي التحكيم والذي يقوم بتعينهم الاتحاد المصري لكره القدم فماذا لو هناك مجلس حكماء له اراء غير المسئول.







أوضح ان مقترح إنشاء مجلس تحكيم مينفعش لن تفيد التحكيم والمنوط به وضع دستور الحكام هى لجنة الحكام الرئيسية ويضعون الخطط لحل أزمات التحكيم تحت إشراف مجلس ادارة الجبلاية.





اشار الى انه فى حالة إنشاء مجلس تحكيم سيكون هناك مندوب من اللجنة الرئيسية ويكون رأى مجلس التحكيم بصفة ودية واستشاري وليس له محل من الاعراب مشيرا إلى أن مجلس الحكماء بين قوسين تعنى لجنة الحكام.

سادت حالة من الانقسام بين خبراء المنظومة التحكيمية حول مقترح إنشاء مجلس تحكيم يشارك فى القرارات المصيرية الخاصة للقضاة الملاعب فى مختلف الدوريات المحلية.