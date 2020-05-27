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تعليم

التعليم: جار تطوير مشروع رأس المال المطبق في المدارس الفنية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ،  أن مشروع رأس المال المطبق بـ مدارس التعليم الفني يحتاج الى تطوير حيث أن معظم أنشطته تقع فى مجال التعليم الزراعى ، نظرا لوجود مزرعة في كل مدرسة بها محاصيل زراعية وتربية حيوانات تنتج ألبان ولحوم، وهذا مختلف عن التعليم الصناعي.

وقال نائب وزير التعليم : لابد لهذا النوع من التعليم من البحث أولا عن الزبون المحتاج الى السلعة المطلوب انتاجها، مشيرًا إلى أنه من أمثلة ذلك  نجاح مدارس التعليم الصناعي فى صناعة بوابات التعقيم ونجاحها أيضا في انتاج الكمامات ، مؤكدًا أنه قد بدأ بالفعل الإنتاج في بعض المحافظات ومنها كمامات قماش قابلة للغسيل والكى مكونة من طبقتين حظيت بموافقة من وزارة الصحة

وأوضح مجاهد أن مشروع رأس المال مطلوب تطويره لانه يدرب الطلاب والمعلمين على العملية الإنتاجية ، ويستغل الطاقات الانتاجية المتواجدة بالمدارس ، والتي لا تستخدم طول الوقت في التعليم والتدريب .

ولفت نائب وزير التعليم إلى أن مشكلة مشروع رأس المال في المدارس الفنية ، هو أن هناك جهات تتعامل مع هذا المشروع مثل تعاملها مع المصانع وتفرض عليه ضرائب ورسوم عديدة ، وبالتالي تجعل أسعار منتجاته غير منافسة.

وقال : ما نطالب به الان هو أن يتم التعامل مع مشروع رأس المال كمدرسة منتجة وآلية تدريب  للطلاب ، وبالتالي يجب تخفيف الضرائب والرسوم عنها. 

واشار مجاهد إلى أن الوزارة قد انتهت من اعداد مقترح بتعديلات في قانون التعليم الصادر عام 1981  فيما يخص مواد التعليم الفني، وقد أخذنا في هذه التعديلات بمقترح مقدم  من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخصوص تطوير مشروع رأس المال ،  لنتمكن من تحديثه وتطويره ليصبح وسيلة فعالة للتمويل الذاتي للوزارة تستخدم حصيلتها لزيادة دخل المعلم والطالب.

وقال : لقد تم بالفعل اعداد مقترح بهذا الشأن جاري مراجعته القانونية بالوزارة حاليا ، ومن المنتظر عرضه خلال الدورة البرلمانية الحالية، اما مسألة التسويق فهي مطلوبة ، وتكنولوجيا المعلومات لابد ان تدخل فى كل شئ، ولابد من الاهتمام بعمل معارض لتسويق منتجات التعليم الصناعي والتعليم الزراعي والتعليم الفندقي ، وقد كان هناك معرض بالجيزة حديثا وكان نجاحه ملحوظ جدا. 

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء اونلاين عقده دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني مع ائتلاف شباب معلمي مصر لمناقشة استفسارات المعلمين .

حيث تلقى نائب وزير التعليم خلال هذا اللقاء استفسارات حول خطة تطوير التعليم الفني والهيئة القومية لجودة التعليم الفني  وأكاديمية معلمى التعليم الفني والمدارس التكنولوجيا التطبيقية والابحاث التطبيقية وقضايا المعلمين .

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