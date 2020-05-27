تطهير منطقة العباسية وميدان الجيش لمواجهة انتشار كورونا..صور

واصلت أحياء العاصمة حملاتها لنظافة وتطهير وتعقيم الشوارع كإجراء احترازى وقائى ضد فيروس كورونا.





حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحى الوايلى بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحى لرفع كفاءة النظافة.





كما تم تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات وشملت الحملة ميدان العباسية وموقف السيارات الموجود بالميدان وشارع العباسية حتى ميدان الجيش .





وتأتى تلك الحملات تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات خلال إجازة عيد الفطر المبارك .



