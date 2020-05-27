هرمون الحياة.. ما العلاقة بين أصابع اليد ومصير الرجال مصابي كورونا

كشفت دراسة جديدة عن علاقة غريبة بين شكل يد الرجال وطول الأصابع والموت متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وجدت الدراسة أن الرجال ذوي الأصابع الطويلة هم الأقل عرضة لخطر الموت حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، حيث وجد الباحثون أن معدلات الوفيات بفيروس كورونا في البلاد التي يكون الرجال لديهم أصابع قصيرة يصل إلى الثلث.





وقال الخبراء إن طول إصبع اليد يتحدد بجسم الرجل وفقا لكمية هرمون التستوستيرون الذي يتواجد بجسم الجنين خلال نموه في الرحم، ويعتقد أنه كلما زاد هذا الهرمون الذي يتعرض له الجنين كلما كانت أصابع يده أكثر طولا.









وكذلك يوجد علاقة بين هرمون التستوستيرون في أجسام الرجال ودوره في تقليل مضاعفات فيروس كورونا المستجد، حيث يعتقد يعتقد أن التستوستيرون يحمي ضد Covid-19 الشديدة من خلال زيادة عدد مستقبلات ACE-2 في الجسم.





ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة سوانزي ان الرجال الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، لديهم مستويات أعلى لوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورون ا المستجد.





وأظهرت الأدلة أيضا أن الرجال هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد مقارنة بالنساء، ولكن العلماء لم يحددوا بعد ما سبب ذلك، ولكن من المرجح أن ذلك يرجع إلى أنهم يغسلون أيديهم بقلة وقد لا يطلبون المساعدة الطبية إلا بعد تدهور حالته.





لكن الأطباء يعتقدون أن التستوستيرون يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء وفاة الكثير من الرجال بسبب فيروس كورونا.



