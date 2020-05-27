دبي تعلن عودة العمل في المقار الحكومية

قررت دبي، اليوم الأربعاء، استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50% اعتبارا من يوم الأحد المقبل.





ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارًا من يوم الأحد المقبل (الموافق 31 مايو الجاري)، وبنسبة 100% اعتبارا من (14 يونيو 2020).





وأكد ولي عهد دبي أن هذا القرار يأتي ضمن الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة.





وشدد الشيخ حمدان على ضرورة الالتزام الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفي وقت لاحق، سوف تصدر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميمًا إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في دوائر حكومة دبي.