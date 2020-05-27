التعليم: سنسمح بتأجيل امتحانات الدبلومات الفنية للعام القادم تقديرا لظروف كورونا

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الجديد هذا العام هو أنه قد تقرر إتاحة حرية الاختيار للطالب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية العامة هذا العام أو تأجيلها إلى العام القادم، تقديرا لظروف مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وقال نائب وزير التربية والتعليم: سيسمح للطالب بالتأجيل للعام القادم مع اعتبار امتحانه المؤجل كفرصة أولى له، سواء لطلاب الدبلومات الفنية أو طلاب الثانوية العامة.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يؤدى 770 ألف طالب امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام.

وأوضح نائب وزير التعليم، أنه سيشرف على امتحانات الدبلومات الفنية، حوالى 230 ألف معلم يعملون في مراقبة الامتحانات والكنترولات ولجان تقدير الدرجات ولجان توزيع الأسئلة.





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