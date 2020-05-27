إبراهيم عمران يكتب: لا.. للحرب على الأطباء

كم حزنت وأنا أرى الحرب الدائرة على صفحات التواصل الاجتماعى تتهم الأطباء بالخيانة والجبن.. لماذا؟ لأنهم طالبوا بأقل حقوقهم.. وهو الحماية من المرض الذى يعيشون فى شباكه كل يوم.. إن النقص فى وسائل الوقاية ضد العدوى ليست جديدة أو غائبة.

على أحد كلنا يعلم ذلك كثير منا ذهب إلى المستشفى وطلب منه شراء الجوانتى للفحص لنفاذ المخزون ...كثير منا ذهب الى المستشفى واشترى الدواء من الخارج لعدم توفره ..أو لأن الأنواع المتاحة بالمستشفى غير فعالة فى كثير من الحالات ..وكثير منا ذهب وتعافى وحمد الله لأنه وفر حق الفحص على يد طبيب مختص ..حتى لو دفعه فى الصيدلية ثمنا للدواء.