بعد إجراء مدير الاتحاد مسح كورونا.. 4 إجراءات احترازية صارمة لموظفي الجبلاية

كما تضمنت الإجراءات الاحترازية الصارمة عمل مسح للمخالطين للدكتور

المدير الفني للجبلاية الذى اجرى مسحة بعد تعرضه للارهاق والتعب وفقا للنتيجة المنتظر الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء.