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رياضة

بعد إجراء مدير الاتحاد مسح كورونا.. 4 إجراءات احترازية صارمة لموظفي الجبلاية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:50 م
محمود سعد
محمود سعد
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يسري غازي
 اعتمد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إجراءات احترازية صارمة فى مقر الجبلاية بالجزيرة بعد إجراء الدكتور  محمود سعد المدير الفني للاتحاد مسحة فيروس كورونا. 
 

وشملت الإجراءات الاحترازية الصارمة بالاتحاد التعقيم بشكل يومي وتطهير وتعقيم مقر الجبلاية بالجزيرة وفقا الإرشادات وزارة الصحة والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة فضلا عن الاكتفاء بالإعداد المتواجدة من الموظفين باللجان والإدارات والبالغة ٢٥ موظفا.

كما تضمنت الإجراءات الاحترازية الصارمة عمل مسح للمخالطين للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية الذى اجرى مسحة بعد تعرضه للارهاق والتعب وفقا للنتيجة المنتظر الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء.

وكان الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة قد طمأن محبيه على حالته الصحية بعد تعرضه الى وعكة صحية واجرائه مسحة خاصة بفيروس كورونا وتوجه بالشكر على أسئلتهم ومحاولات الاطمئنان عليه بعد غيابه عن مزاولة عمله داخل الجبلاية إثر تعرضه الى الإرهاق والتعب.

وتعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لوعكة صحية  طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا ، حيث قام بمتابعة حالته الصحية الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه،  وفي انتظار صدور نتائجها رغم تحسن حالة المدير الفني للاتحاد.

يذكر ان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة كشف حقيقة إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا.

وقال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. الدكتور محمود سعد بذل مجهودا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى ملف المدربين العالقين فى الخارج وعودتهم إلى البلاد وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة. 

وتابع:" الدكتور محمود سعد تعرض الى الإرهاق والتعب ولازم الفراش وتم إجراء مسحة له والكشوفات الطبية الاطمئنان عليه وسوف ننتظر نتيجة  المسحة الخاصة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة".
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