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أخبار البلد

السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري، بمنطقة شرق القاهرة، بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة، على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئًا إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

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كما وجه الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، مشيدًا في هذا الصدد بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، والتي تتم وفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت.
السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور
السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور
السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور
السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور
السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور
السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور
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