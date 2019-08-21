السفير بسام راضي: توجيهات رئاسية بتطوير الخدمات الصحية والاهتمام بالتعليم و الإصلاح الإداري

كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الاتصالات.



وأكد «راضي» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاجتماع ركز على الشق التقني الخاص بتكنولوجيا المعلومات والانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة بأعلى المعايير والجودة والدقة، موضحا أن مشروع التحول الرقمي أبرز ما تعمل الحكومة المصرية علي تطبيقه في كل المؤسسات.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الصحية، فضلا عن الأهداف التي تم إعلانها بجانب الإصلاح الإداري والاهتمام بالتعليم في المرحلة الحالية.



وأشار إلى أن ملف تطوير الخدمات الصحية أهم ما تعمل الدولة على إنجازه حاليا، لافتا إلى أننا نشارك منظمات المجتمع المدني في تحقيق توجه الدولة للقضاء على قوائم الانتظار.



وأوضح أنه تم استهداف قوائم الإنتظار والانتهاء منها وعلاج الحالات الحرجة، باستهداف 18 ألف حالة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بالاستمرار لعلاج الحالات لرفع الكاهل عن الاسر المصرية بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه.



وتحدث السفير بسام راضي عن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال منتخب كرة اليد المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين، مؤكدا أن الرئيس استقبل لاعبي منتخب مصر أمس وكلمته كانت مشجعة تماما خاصة بعد الانجاز الكبير الذي رفع اسم مصر عاليا، وما حدث قصة نجاح كبيرة شارك فيها لاتحاد كرة اليد ووزارة الشباب والأندية المصرية وأسر اللاعبين.