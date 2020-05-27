استمرار أعمال الصيانة والتطهير والتعقيم لقطارات السكة الحديد.. صور

واصل عمال السكة الحديد أعمال الصيانة والتطهير بكافة مواقع عملهم داخل الورش والمحطات، وذلك لاستغلال فترة توقف القطارات.
ويعتمد برنامج العمل علي القيام بأعمال العمرات والدوري والصيانة للعربات والجرارات واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان الحد من مخاطر خروج الجرارات والعربات بدون التأكد من تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن كاملًة طبقا للائحة سلامة التشغيل بالهيئة واستكمال فواقد العربات واستمرار أعمال التطهير والتعقيم.
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وقد أصدرت الهيئة أصدرت تعليماتها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بما يحافظ على المنشآت والبنية الأساسية والوحدات المتحركة بالورش والمحطات واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية بما يكفل عدم المساس بممتلكات الهيئة علاوة على استغلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للقيام بأعمال صيانة العربات والجرارات وأعمال صيانة وتجديدات السكة وأعمال الصيانة العاجلة للمنشآت والمحطات بالتوازي مع أعمال التعقيم والتطهير لكافة وحدات ومكونات السكة الحديد.
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يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة استغلال فترة الإجازة في تكثيف أعمال صيانة وتجديدات خطوط السكك الحديدية وكذلك تكثيف أعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل.