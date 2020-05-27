استمرار أعمال الصيانة والتطهير والتعقيم لقطارات السكة الحديد.. صور

أقرأ أيضا

وقد أصدرت

أصدرت تعليماتها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بما يحافظ على المنشآت والبنية الأساسية والوحدات المتحركة بالورش والمحطات واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية بما يكفل عدم المساس بممتلكات الهيئة علاوة على استغلال فترة

عيد الفطر المبارك للقيام بأعمال

صيانة العربات والجرارات

وأعمال

صيانة وتجديدات السكة

وأعمال

الصيانة العاجلة للمنشآت والمحطات بالتوازي مع

أعمال

التعقيم والتطهير لكافة وحدات ومكونات السكة الحديد.

إجازة