المترو والسكة الحديد يواصلان أعمال التطهير لمواجهة كورونا
الجمعة 22/مايو/2020 - 10:01 ص
تطهير المترو
واصلت هيئة السكة الحديد والمترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بمختلف الخطوط على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا.
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وقامت هيئة السكة الحديد بتوفير وتعليق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.
كانت هيئة السكة الحديد وشركة المترو أطلقتا حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا
، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.
ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات
ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.