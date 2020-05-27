النية الطيبة لا تشترى.. سيرين عبد النور تتألق بالأبيض وتشعل إنستجرام

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت سيرين عبد النور بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى الفستان الأبيض الذى جعل إطلالتها ملائكية .





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‏وعلقت سيرين عبد النور قائلة :"كل شيء يمكن شراؤه إلا النية الطيبة ‏فهي تنبع من بئر سحري ‏داخل القلوب الطاهرة ... رح اشتقلكن اليوم ، #سيرين_عبدالنورر #سهرانين_معاكم_بالبيت ".





يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.



