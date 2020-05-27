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برلمان

البرلمان يناقش ملف عودة النشاط الرياضي في اجتماع 7 يونيو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:02 م
النشاط الرياضى
النشاط الرياضى
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معتز الخصوصى
قال النائب صلاح الحصاوى ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ستضع على أجندتها فى اجتماعها يوم 7 يونيو مناقشة ملف عودة النشاط الرياضى فى مصر.

وأشار الحصاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لو ثبت لنا أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى الأنشطة الرياضية غير آمنة ستصدر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان توصياتها بشأن ذلك.

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وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أنه لا يمانع من عودة النشاط الرياضى فى مصر ، لكن بشرط وجود الضمانات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كشف إجراءات الوزارة للعودة تدريجيًا للنشاط الرياضى بداية من منتصف يونيو المقبل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم أحمد موسى، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا يحد من الانتشار منه، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة لا تبخل بجهد في سبيل اتخاذ هذه الإجراءات.

وأوضح أشرف صبحى، أن كافة القرارات التى يتم اتخاذها مدروسة 100%، لافتًا إلى أنه منذ منتصف ابريل الماضى، تمت دراسة كافة الاحتمالات سواء بالعودة للنشاط الرياضى، أو توقفه.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المجال الرياضى فى مصر كبير وضخم ومؤثر فى الاقتصاد، لافتا إلى أنه يشمل، قطاع الأندية الصحية، قطاع الأندية الاهلية العامة، قطاع الاندية الخاصة، وقطاع مراكز الشباب، إضافة إلى الدوريات بمختلف الألعاب.

وأشار إلى أن أنه لن يتم استخدام غرف خلع الملابس ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، لافتًا إلى أن بعد اتحاد الكرة سيتم تحديد الملاعب التى ستلعب عليها المباريات، معقبا دى بعض ملامح الاجراءات.

ونوّه وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم تشكيل لجنة، إضافة إلى لجنة وزارة الصحة لدراسة كافة سيناريوهات العودة للنشاط الرياضى، لافتًا إلى أنه تمت دراسة الدوريات الخارجية التى بدأت بالفعل.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن اللجنة الخماسية ستجتمع بالأندية لوضع سيناريو عودة النشاط الكروي.
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