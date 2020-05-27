أنغام تشارك متابعيها بمقاطع من حفلتها بمنطقة الأهرامات

نشرت الفنانة انغام فيديو جديد عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ويظهر في الفيديو انغام وهي تغني من حفلتها التي اقامتها بثالث ايام عيد الفطر المبارك من مسرح الصوت والضوء في الاهرامات – بدون جمهور.





وعلقت انغام علي الفيديو قائله: #انغام حفل الصوت و الضوء #مصر













نال الفيديو اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى :





بصراحه حفل رجعنا للايام والزكريات الحلوه بحبك قووووي





يكفى انك عيشتينا جو تانى خرجتينا من كاءابة الكرونا دا لازم تطلى علينا كتير تعالجينا نفسيا والله





ملكة الاغنية









وكانت انغام كشفت عن انها تواصل التحضير لالبومها الجديد وتقوم بتسجيل الاغاني في الاستديو مع اتباع الاجراءات الوقائية.

تجنني اقسم بالله حفلات لايف ومسجلة المهم بنسمعك انغام الاغنية المصرية