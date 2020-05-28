خير بلدنا.. وزير الزراعة من وادي النطرون والنوبارية: التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني لسد فجوة اللحوم الحمراء.. ومزارع الشباب لإنتاج الفاكهة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر العملة الأجنبية.. فيديو وصور

- التوسع فى مشروعات الزراعة للإنتاج الحيوانى للحفاظ على السلالات الإنتاجية العالية في إنتاج اللحوم والألبان

- وزير الزراعة: الثروة الحيوانية في مصر تتم متابعتها بصفة دورية للعمل على تعظيمها وزيادة الإنتاج

- محافظ البحيرة: ندعم جهود الدولة فى التنمية وتشجيع الاستثمارات خاصة فى المجال الحيواني والفاكهة

- آمنة: البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية بمساحة 1.8 مليون فدان وتساهم في زيادة الدخل القومي





شهدت مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بقرية الإسراء والمعراج بمنطقة الإنطلاق بوادى النطرون والانتاج الفاكهة بقرية اليشع بغرب النوبارية جولة تفقدية لوزير الزراعة ومحافظ البحيرة لمتابعة المشروعات الاستثمارية فى مجال التسمين والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان والاستثمار الفاكهى ولتذليل كافة العقبات التى تعترضها لما لها دورًا بارزًا زيادة معدلات التصدير لزيادة الدخل القومي للبلاد.





وأكد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي اهميه مزرعه محطة الإنتاج الحيوانى بقرية الإسراء والمعراج بمركز وادى النطرون في انتاج سلالات جيده وتوفيرها لصغار المربين الامر الذي سيؤدي الى سد الفجوه من اللحوم الحمراء وزياده انتاجيته وتوفير سلالات جيده في السوق ورفع مستوى الوعي لدى المربين من خلال والارشاد الذي تقدمه الوزارة لدى المربين وكذا الحفاظ على السلالات الانتاجيه العاليه في انتاج اللحوم والالبان





وأشار الوزير إلى ان مزارع الوزاره تدار بكفاءة عاليه وفقا لاحدث النظم والتقنيات وتعد نموذج راقي ومتميز وان الزراعه عنصر اساسي والاهتمام بها خلال الفتره الماضيه كان له تاثير كبير في ظل الظروف الراهنه في دعم الاقتصاد وتوفير الغذاء حيث تعد الزراعه والانتاج الحيواني مصدر اساسي ورئيسي لهم .





وأضاف الوزير أن الثروه الحيوانيه في مصر تتم متابعتها بصفه دوريه وتوفير احتياجاتها من التحصينات اللازمه لها والإشراف الطبي للعمل على تعظيمها وزياده انتاجيته، مشيرًا إلى ان الزراعه تحتل مرتبه متقدمه وتسعى خلال الفتره القادمه على تدعيم الرقعه الزراعيه للتوسع الافقى والراسى فى الزراعه واستخدام اصناف محسنه و العمل على ترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات و حصر الثروة الحيوانية وترقيمها لتحديد احتياجاتها والعمل على تمنيتها وتعظيمها.





وشهدت الزيارة تفقد الوزير والمحافظ مزرعة الابقار والمحلب حيث اشادوا بجودة المزرعة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الحديثة ووجود أجود سلالات الأبقار بها كما تابعوا المراحل التي تتم سواء العمل على انتاج اللحوم ورعايه السلالات والتسمين وتفقد محلب المزرعه.





واثنى وزير الزراعة ومحافظ البحيره على الجهود التي تتم بالمزرعه والعاملين بها في ظل الظروف الراهنه، وأكدا اتخاذ الاجراءات الاحترازيه لجميع العاملين وبكافه المزارع الاخرى، ودعم الدولة لمزارع الانتاج الحيواني على مستوى الجمهوريه واشدا بتوجيهات الرئيس بالعمل على زياده الانتاجيه بتلك المزارع .





واضاف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال تفقده لمزارع الإنتاج الفاكهى بقرية اليشع أن الاراضى المستصلحه بهذه المنطقة من الأراضي ذات الانتاجية العالية والمخصص انتاجها للتصدير وهو ما يعد شيء ايجابى فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الاجنبيه.





واشاد الوزير بجهود شباب الخريجين المبذول فى زراعه تلك الاراض ذات الانتاجية العالية التى تقدمها اراضيهم مؤكدا على دعم وزارة الزراعه لهم وتوجيه المستثمرين لتسويق تلك المنتجات بالاضافة الى دعم انشاء المشروعات الصغيرة القائمة على تلك الزراعات





وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة زيادة الرقعه الزراعية والتوسع الافقى والراسي واستخدام احدث التقنيات الحديثة فى الزراعه لتحقيق انتاجية عالية ، مؤكدا على ان المنتج المصرى عليه طلب فى جميع انحاء العالم نظرا لجودته ومواصفاته العالمية.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ البحيرة بعض المزارع بالمنطقة ومنها مزرعة لإنتاج المشمش ومزرعه للعنب علي مساحة ٤٠ فدان والتي يتم زراعتها وفقا للنظم الحديثة من خلال الري الحديث والمطور الأمر الذى يسهم في توفير المياه والكهرباء وزياده الانتاجية .





والتقى الوزير والمحافظ مع اصحاب تلك المزراع واشادوا بدورهم وجهودهم المبذولة فى مجال الإنتاج الزراعى بالتزامن مع اعمال البناء والتنمية التى تشهدها مصر حاليا واكدوا على تقديم كافة اوجه الدعم الفنى والاستشارات اللازمة والدراسات الخاصة بتسويق المنتجات كما سيتم التوسع فى اعتماد مساحات لصغار المزارعين وشباب الخريجين للتوسع فى تلك الزراعات.





فيما أشاد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة بجهود الدولة المصريه وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم التنمية وتشجيع الاستثمارات خاصة فى المجال الحيواني والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.





جاء ذلك خلال زياره اللواء آمنة والسيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لإحدى مزارع الانتاح الحيوانى بقرية الإسراء والمعراج بمركز ومدينة وادي النطرون والمقامه على مساحه ٧ افدنه بسعة ماشيه ٧٠٠ رأس ماشية بالاضافه لوجود ٤٠٠ حلاب و٣٠٠ انتاج عجلات تحت العشار حيث تنتج المزرعه ٦ طن من اللبن يوميا ويدخل جزأ منه للتصنيع بالوحدة داخل المزرعة كما يوجد عدد ٢ هنجر سيلاج و عدد ٢ محلب آلي





وأشار المحافظ إلى أن البحيرة من أفضل المحافظات استثمارًا في هذا المجال لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وتنوع بها مقومات الاستثمار.





وأكد محافظ البحيرة على الدعم الكبير الذي تقدمه وزاره الزراعه سواء الدعم المادي او الفني حيث تعد البحيره من اكبر محافظات مصر الزراعيه بمساحة 1.8 مليون فدان وتضم على ارضها العديد من المزارع التابعه لوزاره الزراعه سواء كانت مزارع انتاج حيواني او داجني او اسماك.





ولفت إلى أن تلك المزارع تدار وفقا لاحدث التكنولوجيا العالميه مما يضاهي اكبر مزارع القطاع الخاص وان البحيرة من محافظات الواعده زراعيا وان الوزاره تقدم دعما غير عاديا للعاملين بتلك المزارع وأن هناك تعاون وتنسيق بين المحافظه ووزاره الزراعه للتطوير المستمر لتلك المزارع والنشاط الزراعى على ارض المحافظة.





كما أكد اللواء آمنة محافظ البحيرةةعلى التوسع فى اقامة مزارع الإنتاج الفاكهى وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والمستثمرين واقامة مجتمعات صناعية وزراعية جديده لامتصاص الكثافة السكنية ودفع عجله التنميه بالمحافظة وحل مشاكل البطالة .





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ويرافقه السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مزارع قرى الخريجين فرع ٢٠ التابعة لمنطقة مراقبه طيبه بالنوباريه والمنزرعة على مساحه 22 الف فدان لانتاج الفاكهه وخاصة المشمش والخوخ والعنب والتفاح بالمواصفات العالمية والتى يخصص معظم انتاجها للتصدير.





وأشار المحافظ إلى زارعة 1,8 مليون فدان بالبحيرة من اجمالى مساحه مصر الزراعية الامر الذى جعل المحافظة هي سلة الغذاء الأولى فى مصر لما تمثله من انتاج وفير فى جميع انواع الخضر والفاكهة والموالح بالإضافة لاستثماراتها المتنوعة فى مجالات الانتاج الحيواني و الداجنى والاستزراع السمكي نظرا لامتداد وترامى حدودها وتنوع بيئاتها سواء زراعية او صحراوية او بدوية او ساحلية و التى اكسبتها ميزه تنافسيه بين محافظات مصر.





وأوضح المحافظ ان الدولة قدمت لشبابها كافة الفرص والمقومات للبدء فى اقامة مشروعاتهم وبداية النجاح من خلال توفير الأراضي اللازمة للمشروعات المخصصة لذلك والتمويل اللازم لها وفتح الاسواق وتوفير كافة المعلومات والارشادات والتوعية اللازمة لاقامة المشروعات





ولفت إلى تقديم كل الدعم والتنسيق مع وزارة الزراعة وتذليل العقبات امام شباب الخرجين من اصحاب المزارع بالمنطقة وبجميع مناطق المحافظة للمساهمه فى تسويق منتجاتهم .





واضاف ان المحافظة تضم العديد من الاماكن الصناعية والمرفقة والجاهزة لانشاء صناعات ومشروعات صغيرة ومتوسطة على ارضها القائمة على تلك المنتجات كما ان المشروع القومى للتنمية المحلية والمجتمعية " مشروعك " قادر على المساهمه فى تمويل تلك المشروعات .



