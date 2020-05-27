خلال نقل متعافى كورونا.. سائق يعثر على حقيبة بها مليون جنيه.. فيديو

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو يوضح أن هناك سائقا عثر على حقيبة بها أشياء يتجاوز سعرها مليون جنيه وتم إعادتها لـ صاحبها.





وقال السائق محمد على محمد، إنه من محافظة بنى سويف، وإن المحافظة طلبت سائقين لنقل متعافى كورونا من المحافظة لـ القاهرة.





وأوضح السائق الأمين، أنه قام بتوصيل المواطنين المتعافين من كورونا لـ القاهرة وفى أثناء العودة تلقى اتصالا من فرد الأمن الذي كان معه يخبره أن هناك أحد الركاب ترك شنطة فى السيارة بها أشياء بـ مليون جنيه.





ولفت السائق إلى أنه اتصل بـ صاحب الحقيبة و وقام بتوصيل الشنطة له، مؤكدًا أن المواطن عندما شاهد حقيبته عادت له الحياة.





وأعرب السائق عن سعادته لما قام به من أجل إسعاد غيره.