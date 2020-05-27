توقف تجارب هيدروكسي كلوروكين بعد تحذير منظمة الصحة العالمية منه لعلاج كورونا

هيدروكسي كلوروكوين كعلاج لبعض حالات الاصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، مؤكدة إنه لا يوجد دليل على أنه يساعد المرضى - نقلًا عن البيانات التي تظهر أنه يمكن أن يسبب مشاكل في القلب ومخاطر صحية أخرى. ألغت حكومات عدة دول منها في مقدمتها مرسومًا سمح للمستشفيات بتوصيفكعلاج لبعض حالات الاصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، مؤكدة إنه لا يوجد دليل على أنه يساعد المرضى - نقلًا عن البيانات التي تظهر أنه يمكن أن يسبب مشاكل في القلب ومخاطر صحية أخرى.





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وقالت وزارة التضامن والصحة بفرنسا في إعلانها عن التغيير: "لا يجب وصف هذا الجزيء للمرضى المتأثرين بـ كوفيد 19"





ويأتي الانتقال إلى منع المستشفيات من وصف الدواء لمرضى فيروس كورونا بعد يومين من إيقاف منظمة الصحة العالمية التجارب السريرية على هيدروكسي كلوروكين كعلاج لـ كوفيد 19





واستشهدت منظمة الصحة العالمية بدراسة نشرت في مجلة لانسيت، والتي لم تجد أي فائدة من الدواء وأبلغت عن معدل وفيات أعلى للمرضى في المستشفيات و "زيادة تواتر اضطراب نظم القلب"





ووافقت وزارة الصحة الفرنسية على هيدروكسي كلوروكوين لوصفات الطوارئ في حالات الاصابة بكورونا في أواخر مارس.





كما ذكرت فرانس 24 ، حدث ذلك عندما قال الباحث الفرنسي ديدييه راولت، الذي كان مؤيدًا ثابتًا لهيدروكسي كلوروكين ، إنه نجح في علاج مرضى كوفيد 19 باستخدام الدواء المثير للجدل بالاشتراك مع أزيثروميسين.





لكن وزارة الصحة الفرنسية تقول إن دراسات حديثة تظهر أن العلاج يمكن أن ينتج "أزمة قلبية ، خاصة بالاشتراك مع أزيثروميسين"





الولايات المتحدة

ووفقا لـ واشنطن بوست، قال أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الامريكية، إن هيدروكسي كلوروكوين ليس علاجًا فعالًا لـ كوفيد 19 وحث على توخي الحذر بينما يخطط الجمهوريون والديمقراطيون لعقد مؤتمراتهم في وقت لاحق الصيف الجاري.

تعليقات الدكتور فوتشي، والتي صدرت اليوم الأربعاء، حول هيدروكسي كلوروكين تعكس نتائج الدراسات الأخيرة وتعارضت مع جهود الرئيس ترامب المتكررة في وصف الدواء المضاد للملاريا كعلاج واعد لـ فيروس كوفيد 19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



ويواصل الباحثون تقييم الاستخدام المحتمل لهيدروكسي كلوروكين ، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذئبة، لمحاربة الفيروس كورونا، مع إجراء دراستين على الأقل في الولايات المتحدة وفقًا لتقارير جو بالكا من ان بي ار، وجد أن الدواء قادر على منع تكاثر فيروس كورونا.





ولطالما وصف الرئيس ترامب هيدروكسي كلوروكوين كعلاج لكورونا في الأسبوع الماضي، قال إنه كان يأخذ جرعات من كل من هيدروكسي كلوروكوين والزنك للحماية من الاصابة بالفيروس، على الرغم من التحذيرات بشأن الدواء.





وقال "لقد أخذتها لمدة أسبوع ونصف الآن، وما زلت هنا"





وحذرت كل من إدارة الغذاء والدواء والمعاهد الوطنية للصحة من المخاطر الصحية على الأشخاص الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكين على أمل منع أو علاج كوفيد 19









الآثار الجانبية

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قائمة بتأثيراته الجانبية الخطيرة المحتملة، وتشمل الآثار الجانبية لهيدروكسي كلوروكين، تلف الشبكية وهي اصابة ابدية، والآثار القلبية (بما في ذلك اعتلال عضلة القلب) ، وتفاقم الصدفية والبورفيريا، والاعتلال العضلي القريب والاعتلال العصبي، والأحداث النفسية العصبية ، ونقص السكر في الدم





موقف منظمة الصحة العالمية





وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعلق محاكمة تضامنية لهيدروكسي كلوروكين، مشيرة إلى بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة عند استخدامه في علاج كوفيد 19.





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وأضاف رايان في مؤتمر صحفي "لا ننصح باستخدام هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين لعلاج فيروس كوفيد 19 خارج تجارب المراقبة العشوائية أو تحت إشراف إكلينيكي قريب مناسب رهنًا بأي قرار من السلطات التنظيمية الوطنية".





وتابع "من المهم مرة أخرى أن نكرر أن هذه الأدوية هي أدوية مفيدة للغاية في العلاج - والأدوية المنقذة للحياة في العلاج - من أمراض أخرى ، خاصة الذئبة والملاريا" ، مضيفًا أنها مهمة للغاية للأشخاص الذين يعانون من هذه الأدوية تحت الإشراف السريري لمواصلة تناولها.





بريطانيا وذكرت وزارة الصحة في بريطانيا أن الإجماع الحالي بين الخبراء هو أنه لا ينبغي استخدام هيدروكسي كلوروكوين لـ كوفيد -19 ، "مهما كانت شدة العدوى" ، مضيفة أن الموقف قد يتغير إذا ظهرت أدلة جديدة.

وأخبر ستيفن إيفانز ، أستاذ علم الأوبئة الصيدلانية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، مجلة نيوزويك أنه يتفق مع قرار فرنسا "شريطة ألا يوقف استخدام هيدروكسي كلوروكوين في تجارب عشوائية"

وتعتبر فرنسا هي الدولة الأولى التي عكست قرارها بشأن استخدام هيدروكسي كلوروكوين على مرضى كوفيد 19 منذ أن قامت منظمة الصحة العالمية بتعليق الدواء من تجربة تبحث عن علاجات محتملة يوم الاثنين.

الأمم المتحدة وبالمثل ، أبلغت وكالة الأمم المتحدة عن مخاوف بشأن سلامة وفعالية هيدروكسي كلوروكين ، واستشهدت بدراسة نشرت في مجلة لانسيت الطبية يوم الجمعة.

ومن بين 96032 مشاركًا في التجربة ، كان أولئك الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكوين وكلورهوكين قريبًا ، مع أو بدون أزيثروميسين ومضادات حيوية أخرى مماثلة، أقل عرضة للبقاء على قيد الحياة وكانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشكلات في القلب.

أستراليا وصرحت متحدثة باسم صحيفة الجارديان أستراليا أنه في أعقاب ورقة لانسيت وقرار منظمة الصحة العالمية، واستعرضت تجربة أسترالية كوفيد 19 التي تشمل هيدروكسي كلوروكين استخدامها يوم الثلاثاء.

دراسة لانسيت ونُشرت دراسة لانسيت في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي وصف مرارًا وتكرارًا الدواء كعلاج محتمل لكورونا، أنه يأخذه كإجراء وقائي ضد المرض، على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم هذا الاستخدام.



