بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء أبو السعود تُجري مسحة كورونا
الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:59 م
صفاء ابو السعود
أجرت الفنانة صفاء أبو السعود، مسحة لفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطتها للفنانة رجاء الجداوي قبل أيام، وقد قام بعمل المسحة أيضا عدد كبير من فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان".
وعلم "صدى البلد" من مصدر طبي، أن الفنانة رجاء الجداوي التي ترقد حاليا في أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، في حالة صحية أفضل، مقارنة باليوم الأول الذي حجزت فيه بالمستشفى.
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وقال المصدر لـ "صدى البلد"، أمس، إنه رغم مغادرة الفنانة رجاء الجداوي لغرفة الرعاية المركزة ونقلها إلى غرفة عادية، إلا أن حالتها لم تستقر تماما حتى الآن.
وأضاف المصدر أن رجاء الجداوي
ما زالت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، حتى مساء الاثنين، وما زالت تخضع لرعاية صحية فائقة في غرفتها، كما سمح لها باستخدام هاتفها المحمول وإن كان صوتها يبدو مرهقا إلى حد ما، نتيجة الفيروس.
وكانت حملة شائعات واسعة
انطلقت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد يوم واحد من مكوثها في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وتداول عدد من الصفحات غير الموثوقة، على السوشيال ميديا، بانر مفبركا نسبوه إلى أحد المواقع الإخبارية، مدونا عليه خبر وفاة رجاء الجداوي، ولكن مقربين للفنانة القديرة نفوا تلك الشائعات، مؤكدين أن حالتها الصحية مستقرة. من جهة أخرى، نشرت روضة هندي، حفيدة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صورة نادرة لها مع جدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها على إصابة «الجداوي» بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. وأعلنت رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين علي قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، محمود قابيل». وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.