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أخبار العالم

الصين تتهم كندا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة في حربها ضد شركة هواوي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اتهمت الصين اليوم الأربعاء كندا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاولاتها لإسقاط شركة "هواوي".

وبحسب "رويترز"، قالت سفارة الصين لدى كندا إن الحكومة الكندية تعمل على مساعدة الولايات المتحدة في محاولاتها لإسقاط شركة "هواوي"، والشركات الصينية الناشطة في حقل التقنيات المتطورة.

ويأتي ذلك بعد أن قضت محكمة كندية ضد كبيرة المسؤولين الماليين في هواوي، مينج وانزهو، ابنة الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الأربعاء، في قضية تسليمها إلى الولايات المتحدة بتهم الاحتيال، قالت الشركة إنها تعتقد أن براءتها ستبقى في نهاية المطاف.

وقالت هواوي كندا في بيان نشر يوم الأربعاء على موقع تويتر: "إن شركة هواوي تشعر بخيبة أمل من الحكم الصادر اليوم عن المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية ، وقد أعربنا مرارًا وتكرارًا عن ثقتنا في براءة السيدة مينج". 

واضافت "تواصل هواوي الوقوف مع السيدة منج في سعيها من أجل العدالة والحرية".

وذكرت الشركة: "نتوقع أن يثبت النظام القضائي الكندي في نهاية المطاف براءة السيدة مينج، وسيواصل محامو السيدة مينج العمل بلا كلل من أجل تحقيق العدالة".
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