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رياضة

كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور

الخميس 28/مايو/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
خاض لاعبو  برشلونة الإسباني مران الفريق أمس مرتدين الكمامة وعليها شعار الفريق، وأقيم المران للاعبين بشكل فردي استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري الإسباني يوم 8 يونيو المقبل.

ونشر برشلونة عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عددا من الصور لـ نجوم الفريق مثل جريزمان وبيكيه وراكيتيتش وعلى وجههم الكمامة الخاصة بالفريق بلون قميص الفريق الأساسي.


وعاد لاعبو أندية الدوري الإسباني لـ مقر التدريبات مرة أخرى ومنهم فريق برشلونة ولكن بشكل فردي، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة بـ الحرص على التباعد الاجتماعي خوفا من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

كانت الحكومة الإسبانية أعلنت إمكانية استئناف مسابقة الدوري الإسباني بداية من 8 يونيو المقبل، مع اتخاذ التدابير الطبية.

كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور
كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور
كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور
كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور
كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور
كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور
كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور
كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور
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