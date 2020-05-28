كمامة بألوان القميص.. برشلونة يستأنف التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني.. صور

خاض لاعبو

برشلونة

الإسباني مران الفريق أمس مرتدين الكمامة وعليها شعار الفريق، وأقيم المران للاعبين بشكل فردي استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري الإسباني يوم 8 يونيو المقبل.