توفر الوقت.. جوجل تكشف عن ميزة جديدة للتحكم فى رسائل Gmail

يعانى العديد من مستخدمي تطبيق رسائل البريد الإلكتروني Gmail بسبب مئات الرسائل الواردة، خاصةً مشكلة عرض الرسائل و تنظيمها والتى تظهر بشكل سيئ داخل التطبيق، وبالتالى قد يتسبب ذلك فى فقدان بريد إلكترونى هام سواء خاص بالعمل أو حتي شخصي.





وكشفت شركة جوجل الامريكية عن خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التحكم فى طريقة عرض الرسائل عبر تطبيق البريد الإلكتروني Gmail، بشكل سهل و واضح، توفيرًا للوقت والجهد عند قرءاة الرسائل الواردة inbox .





وقامت جوجل بإضافة قائمة إعدادات جديدة ليتمكن الأشخاص من اختيار واجهة وتصميم قائمة الرسائل الواردة بكل سهولة، من خلال ثلاث اختيارات لضبط شكل الرسائل تلقائيًا عند تحديد الوضع المناسب لرؤية العين.





وتحتوي قائمة الإعدادات السريعة على 3 أدوات لتغيير حجم الرسائل المعروضة مثل الوضع العادى وهو شكل التطبيق الافتراضى، والوضع السهل ليتمكن المستخدمين من قراءة الرسائل بسهولة، بالإضافة إلى وضع ضغط الرسائل لتحديد البريد المفضل.



