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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28 - 5 - 2020.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 08:47 ص
العملات العربية والأجنبية
العملات العربية والأجنبية
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محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس 28 -5- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

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سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.90 جنيه للبيع، و15.80 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 17.48 جنيه للبيع و 17.37 جنيه للشراء. 

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.46 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى
سجل سعر الريال السعودى 4.23 جنيه للبيع و4.20 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي 51.56 جنيه للبيع و51.15 جنيه شراء.

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