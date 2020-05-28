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تعليم

التعليم: إجراءات احترازية لحماية 230 ألف معلم بمنظومة امتحانات الدبلومات الفنية من خطر كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:14 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن اجمالي عدد الطلاب الذين من المقرر أن يؤدوا امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، يصل إلى 770 الف طالب وطالبة .

وقال نائب وزير التربية والتعليم خلال لقاء عقده اونلاين مع ائتلاف شباب معلمي مصر لمناقشة استفسارات المعلمين ستتكفل الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتي ستصل الى مايزيد عن 700 مليون جنيه. 


وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، انه سيشرف على  امتحانات الدبلومات الفنية حوالي 230 ألف معلم ، موزعين ما بين أعمال مراقبة الامتحانات والكنترولات ولجان تقدير الدرجات ولجان توزيع الأسئلة.

وتحدث نائب الوزير عن طبيعة الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها أثناء امتحانات  الدبلومات الفنية 2020 .

وأشار إلى أنه سيتم خفض عدد الطلاب في فصول لجان الامتحانات الى 14 طالبا فقط بعد أن كان العدد في الأوضاع العادية يتراوح بين 18 و 20 طالب بالفصل ، وذلك من أجل الحفاظ على التباعد المكاني المطلوب ، كما تقرر زيادة كبيرة في أعداد المراقبين.

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وأضاف أنه سيتم توفير كمامات وأجهزة لقياس درجة الحرارة الطلاب،  كما سيكون هناك اهتمام خاص بالمعلمين من حيث اتخاذ اجراءات احترازية إضافية بالكنترولات ولجان توزيع الأسئلة ولجان تقدير ، لحماية المعلمين من كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

وتبلغ أعداد اللجان التي سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة،  ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.
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