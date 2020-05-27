مجاهد: التعليم الفني مش نجارة وسباكة بس.. أصبحنا نعلم الخريج مهارات ريادة الأعمال

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، أن التعليم الفنى ليس قاصرا على تأهيل من يقوم بأعمال النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها من الأعمال الضرورية للصيانة المنزلية ، وانما هناك تخصصات أخرى أعم وأشمل وأحدث من هذه النظرة الضيقة.





وقال نائب وزير التعليم ، نحن نتبع مبدأ تعليم خريج التعليم الفني مهارات ريادة الأعمال كى يتعلم عند عمل أى مشروع كيف يدرسه من حيث جدواه، وتسويقه وتمويله وحساب ارباحه وكيفية تنمية المشروع ، كما نعلمه كيفية عمل تطبيق على الموبايل لتوفير إيجاد مكان لتفعيل المشروع وكذلك تعليمه " كيف يجذب زبائن هذا المشروع ؟ ، وكيف يستطلع رأى الزبون بعد تقديم الخدمة.





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وأضاف نائب وزير التعليم أنه لذلك طورنا 36 منهج بمنهجية الجدارات وطبقناه في عدد 105 مدرسة فنية بدءا من سبتمبر 2019 ، وتم تبنى مقرر ريادة الاعمال كأحد المقررات الرئيسية فيها، ليعلم الخريج كيف يصبح رجل اعمال صغير بعد تخرجه، كما يعد مقرر ريادة الاعمال مقرر خارج الجدول الدراسى في كل المدارس الفنية حاليا.





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