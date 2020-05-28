صاحبة فيديو الاغتصاب.. تعرف على حكاية منه عبدالعزيز فتاة التيك توك





لم تمر أيام قليلة بعد القبض على اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم لاتهامهما بالتعدى على القيم الأسرية ونشر مقاطع فيديو مخالفة للعادات والتقاليد إلا و فوجئنا بشخصية جديدة وهى فتاة التيك توك الشهيرة منة عبدالعزيز تدعى تعرضها للاغتصاب من قبل بعد الشباب ثم تخرج للاعتذار لتثير حالة من الجدول فما هى تفاصيل الواقعة





خرجت فتاة التيك توك الشهيرة منة عبدالعزيز للجمهور بمقطع فيديو تحدثت فيه عن واقعة اغتصابها على يد الشاب مازن، قائلة إن أصدقاءها دعوها إلى تناول الإفطار في منزل أحدهم وقاموا بالتعدى عليها بالضرب وإجبارها على تصوير مقاطع إباحية.









وقالت منة عبد العزيز في الفيديو المتداول: "اغتصبوني بالإكراه والبنات صحباتى كانوا متفقين معاهم لاغتصابى وتصويرى فى أوضاع مخلة والبنات دول عملوا حاجات وحشة، وتابعت أنها تعرضت للضرب والاغتصاب على يد شاب اسمه مازن إبراهيم بالاتفاق مع عدد من الفتيات صديقاتها ذكرت أسماءهن في الفيديو وهن شيماء شاكر ورحمة وأسماء.. وأنهن اتفقن على استدراجها لشقة مازن وتم اغتصابها وتصويرها فيديو وسرقة تليفونها.









تعاطف رواد السوشيال ميديا

وبعد نشر الفيديو تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعى معها وأطلقوا هاشتاجين ظهرا في مصر وتصدرا تويتر#حق_منه_عبدالعزيز و#القبض_على_المغتصب_مازن_إبراهيم وطالب نشطاء التواصل الاجتماعى بمحاكمة المتهم مازن ابراهيم.









- مازن يرد

لم تمر ساعات على فيديو منة حتى خرج مازن إبراهيم الذى اتهم باغتصابها ودافع عن نفسه وقال إن سلوكها سيئ وإنها تقوم بابتزازه للحصول على أموال منه وطالب بعرضها على الطب الشرعي وهو الفيصل في اتهامها له باغتصابها، وبدأ في نشر فيديوهات تثبت أن هناك علاقة بينه وبين منة عبد العزيز.









- شيماء شاكر

وبعدها ظهرت شيماء شاكر صديقة منة وقالت : منة تستاهل اللى حصل فيها وأن كل حاجة كانت بموافقتها وان معها تسجيلات للقصة كلها هتطلعها لو منة مسكتتش وبطلت اتهامات ليها على الفاضي.









- تصالح رغم الاغتصاب

ظهرت منة عبد العزيز فى فيديو لمدة 36 ثانية مع أحد الأشخاص وقالت: كل سنة وانتم طيبين ما فيش أى مشكلة بينى أنا ومازن أنا بس كنت منهارة بسبب اللى حصل وفيه ناس كتير وقّعت ما بينا بسبب الحاجات اللى كان بيعملها بس خلاص الحوار خلص وجبنا حقنا ومفيش اى مشكلة وخلاص مفيش خلاف ما بينا ومفيش أى حاجة.













- أعصابها تعبانة

وظهر مع منة عبد العزيز صديقها وقال: ياريت الناس تفهم و تبطل كلام علشان انتوا بتتكلموا فى حاجة انتوا مش فاهمينها وكل سنة وانتم طيبين، كما بثت فيديو آخر أثناء ظهورها مع 3 شباب قالوا فيه : يا جدعان حوار الاغتصاب اللى هى قالته ده قالته وهى منهارة وأعصابها تعبانه وهى مش عارفة كانت بتقول ايه ومفيش الكلام ده والكلام كله كدب .. وقالت منة : مازن أخويا الكبير ومفيش أى مشكلة وحقنا وجبناه وكفاية فيديوهات.





وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز" وستة آخرين للتحقيق معهم





وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" – وشهرتها منة عبد العزيز - والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.





وستعلن النيابة العامة المناسب مما ستسفر عنه التحقيقات لاحقًا بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها



