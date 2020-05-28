أزمة كل موسم.. بالوتيلي يرحل عن بريشيا





وذكر صحيفة " ديلي ميل" البريطانية"، أن بالوتيلي يبحث عن ناد جديد، بعدما اتفق مع بريشيا على إنهاء عقده بالتراضي، بسبب تغيبه 10 أيام عن تدريبات الفريق، بحجة معاناته من مشاكل في الجهاز الهضمي.





وأضافت الصحيفة، أن الدوري البرازيلي يبدو الوجهة الأقرب، لـ ماريو بالوتيلي، حيث دخلت عدة أندية برازيلية في مفاوضات مع وكيله مينو رايولا لضمه، خلال الصيف المقبل، أبرزهم فاسكو دي جاما.





يذكر أن بالوتيلي لا يقضى أكثر من موسما واحدا مع فريقا واحدا منذ 2013، حيث يرحل عن كل فريقا يرتدي قميصه بعد موسم واحد من مجيئه وربما أقل، بسبب مشاكله التي تنتهي.





وشارك بالوتيلي مع بريشيا في 19 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف.









يبحث الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب فريق بريشيا، عن ناد جديد، بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، بسبب تخلفه عن التدريبات.