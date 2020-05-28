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حوادث

إحباط ترويج 15 ألف كمامة مجهولة المصدر في مدينة السلام

الخميس 28/مايو/2020 - 02:00 م
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمتابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبحسب بيان، الخميس، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان، من ضبط (فني كهرباء - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبحوزته (40 عبوة كمامات طبية بإجمالي 15000 كمامة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.


وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.
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