إحباط ترويج 15 ألف كمامة مجهولة المصدر في مدينة السلام

في إطار جهود أجهزة الأمن لمتابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا". تمكن رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وذلك





وبحسب بيان، الخميس، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان، من ضبط (فني كهرباء - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبحوزته (40 عبوة كمامات طبية بإجمالي 15000 كمامة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.





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