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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كورونا مصنوع وليس طبيعيا.. ذروة الفيروس بعد أسبوعين.. مفاجأة غير سارة بعد اكتشاف لقاحه

الخميس 28/مايو/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


كورونا مصنوع وليس طبيعيا.. أطباء يؤكدون

تراجع العلماء عن تصريحاتهم بأن فيروس كورونا غير مصنع، ليؤكد الدكتور أديب الزعبي، أستاذ المناعة والطب التجديدي ورئيس المركز العربي للخلايا الجذعية، أن هناك فرضيات علمية جديدة تشير إلى أن فيروس كورونا تم صنعه في معامل وليس طبيعيا.


وقال أديب الزغبي إن الفيروس لا يمكن أن ينتقل طبيعا وفقا لمراجعة أبحاث الجديد من الدول كالولايات المتحدة وهونج كونج، فلم يكن للعلماء دليل قبل شهرين عن كيفية انتقال الفيروس.


ذروة جائحة كورونا في مصر بعد أسبوعين.. كيف نستعد لها ونصائح للوقاية
أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بدور جامعة طنطا وتقديمها عددا وافرا من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص لـ فيروس كورونا (كوفيد 19).


مفاجاة غير سارة حتى بعد اكتشاف لقاح كورونا
يتسارع العالم لتوفير لقاح للقضاء على فيروس كوونا المستجد في مختلف معامل العالم، ولكن من الغريب بعد توفير لقاح أن يعترض الأفراد على تناوله والتخلص من هذا الوباء.

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