منعا لإصابة الصحفيين والعمال.. أعمال تطهير وتعقيم موسعة بمؤسسة دار الهلال

تشهد المؤسسات الصحفية القومية عمليات تطهير وتعقيم موسعة حفاظًا على كافة العاملين بها من صحفيين وإداريين، وعمال، من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك كإجراء احترازي ضمن الإجراءات الاحترازية التي خذتها الدولة وتنفذها الهيئة الوطنية للصحافة لمجابهة هذا الفيروس التي ينتشر في كافة أنحاء العالم .





وأصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بيانًا شددت فيه على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية وتوفير المواد المطهرة والكلور وغيرها من المواد والتعقيم، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم الشاملة وعدم السماح بالدخول لمقر أي من المؤسسات الصحفية القومية بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والإبلاغ فور الاشتباه بأية حالة إصابة واتخاذ التدابير اللازمة فورًا.





كما قررت الهيئة للصحافة أيضًا، تقديم دعم عاجل لدار الهلال بمبلغ 100 ألف جنيه لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم، وذلك بعد عودة العاملين عقب إجازة عيد الفطر.





وتنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للصحافة قامت وحدة متخصصة من وزارة الزراعة، وهيئة الطب البيطري، بحملة تطهير وتعقيم موسعة داخل مؤسسة دار الهلال والتي بدأت من المطبعة مرورًا بكل الأقسام، بالإضافة إلي جميع مقار الإصدارات المختلفة بالمؤسسة، حرصًا علي صحة وسلامة العاملين بها من خطر الإصابة بالوباء القاتل.





وأكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، أن حملة التطهير التي تمت اليوم هي جزء من عدة حملات مقبلة تقوم بها مؤسسات أخرى متخصصة في التطهير والتعقيم.



