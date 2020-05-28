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محافظات

صنعها طلاب الـ stem.. تعليم كفر الشيخ تسلم أقنعة وكمامات لمستشفيات العزل

الخميس 28/مايو/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تسلّم  أطباء مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الدفعة الثانية، 20 قطعة من واقي الوجه، و20 قناعًا "فيس شيلد" والكمامات المصنعة في "الفاب لاب" بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

ويأتي هذا ضمن مبادرة مديرية التربية والتعليم التي أطلقتها الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وطلاب وطالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و الدكتور هشام درويش مدير وحدة STEM.

وشارك  في تصنيع واقي الوجه والأقنعة الطلاب شهد محرم زهران ، وفوزي محمد شندي ، عمرو جبر القط ، يوسف محمد عادل.

وقالت  الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنها أطلقت مبادرة  للتبرع لتصميم الشيلد " واقي للوجه، والأقنعة "  mask " بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، للتبرع بها لأطباء مستشفيات العزل بمحافظة كفر الشيخ، وفتحت التبرعات بترعها بمبلغ ألف جنيه لاستكمال تصميم واقي الوجه والأقنعة .

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صنعها طلاب الـ stem.. تعليم كفر الشيخ تسلم أقنعة وكمامات لمستشفيات العزل
صنعها طلاب الـ stem.. تعليم كفر الشيخ تسلم أقنعة وكمامات لمستشفيات العزل
صنعها طلاب الـ stem.. تعليم كفر الشيخ تسلم أقنعة وكمامات لمستشفيات العزل
صنعها طلاب الـ stem.. تعليم كفر الشيخ تسلم أقنعة وكمامات لمستشفيات العزل
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