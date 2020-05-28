تحديد موعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز

استقرت رابطة الدوري الإنجليزي، على موعد عودة مسابقة البريميرليج، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد".
وذكرت صحيفة " تليجراف" البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي، حددت يوم 17 يونيو المقبل، موعدا لاستئاف مسابقة الدوري الإنجليزي.
يذكر أن الحكومة البريطانية، منحت رابطة الدوري الإنجليزي مؤخرا، الضوء الأخضر لاستنئاف مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو.
ومن المقرر أن عودة مسابقة الدوري الإنجليزي، بدون جماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.