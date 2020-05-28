AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب المواطنين بعدم الاستهانة بفيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 05:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ماجدة بدوى
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة عار، ويجب الإسراع بالإبلاغ لتلقي الرعاية. 

وأشار إلى أن تصريحات وزيرة الصحة بأن 25% من حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تتأخر فى الذهاب للمستشفى .

وقال زين في بيان له اليوم ، أنه قد  تسوء حالتهم دون أن يفكر أحد منهم ولو لمرة واحدة أن يذهب إلى مستشفى أو حتى طبيب ليتأكد، فكانت النتيجة أشبه بالكارثة، ليس فقط على المتوفى، وإنما على المحيطين والمخالطين به. وكذلك قد يرجع السبب إلى الاستهانة وهذا أمر يستدعى وقفة كون الرقم كبيرا، وأن المصاب يتسبب فى أذية نفسه ويدفع أسرته إلى مصير سيئ أيضا.
 
اقرأ أيضا:

وأوضح أنه قد يكون من أسباب ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في مصر، هو خوف قطاع من المصريين بأن يلاحقهم العار إذا اكتشف المجتمع بأنه مصاب بفيروس كورونا، ولكن لا يتنبه هؤلاء بأن الخجل جراء الإصابة بكورونا، قد يعرضه هو وأسرته للموت.
 
واكد على ضرورة الذهاب للمستشفيات، وذلك من أجل حياة المشتبه فيهم أولا، ومن أجل الحفاظ على صحة وحياة المخالطين له، ولحماية المجتمع ومساعدة الدولة فى حصار الوباء وعدم انتشاره.

وأشار إلى ضرورة تقديم دعم نفسي للمصابين والمتعافين بكورونا وأسرهم، على الأقل من خلال التواصل معهم هاتفيًا، وفرض عقوبات صارمة على من يثبت تنمره على أي من المصابين بكورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركهم الموظفون للموت بـ كورونا.. إسبانيا تعثر على جثث داخل دور مسنين

حزب «المصريين» عن المتنمرين بمصابي كورونا: معدومون من الرحمة

محمود جادو يكتب: كورونا بين المرض والعار الاجتماعي

الإمارات تسجل 412 إصابة جديدة بـ كورونا.. وشفاء 81 آخرين

د. فتحي حسين يكتب: كورونا وثقافة الشعب

هانى الناظر: فيروس كورونا سيظل موجودا ولن يتمكن العلم من القضاء عليه

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يرفض الحجر الصحي 14 يوما بعد إصابة محمود سعد .. تفاصيل

عرض سعودي كبير لـ وليد أزارو

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

ما حكم تقسيم الأب تركته حال الحياة قسمة الميراث.. دار الإفتاء تجيب

آلام صعبة التحمل.. أعراض الانزلاق الغضروفي

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد ولاية أمريكية وأكثر من مليون نسمة

بشرة خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

آلام صعبة التحمل.. أعراض الانزلاق الغضروفي