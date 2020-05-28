برلماني يطالب المواطنين بعدم الاستهانة بفيروس كورونا

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة عار، ويجب الإسراع بالإبلاغ لتلقي الرعاية.





وأشار إلى أن تصريحات وزيرة الصحة بأن 25% من حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تتأخر فى الذهاب للمستشفى .





وقال زين في بيان له اليوم ، أنه قد تسوء حالتهم دون أن يفكر أحد منهم ولو لمرة واحدة أن يذهب إلى مستشفى أو حتى طبيب ليتأكد، فكانت النتيجة أشبه بالكارثة، ليس فقط على المتوفى، وإنما على المحيطين والمخالطين به. وكذلك قد يرجع السبب إلى الاستهانة وهذا أمر يستدعى وقفة كون الرقم كبيرا، وأن المصاب يتسبب فى أذية نفسه ويدفع أسرته إلى مصير سيئ أيضا.

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وأوضح أنه قد يكون من أسباب ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في مصر، هو خوف قطاع من المصريين بأن يلاحقهم العار إذا اكتشف المجتمع بأنه مصاب بفيروس كورونا، ولكن لا يتنبه هؤلاء بأن الخجل جراء الإصابة بكورونا، قد يعرضه هو وأسرته للموت.

واكد على ضرورة الذهاب للمستشفيات، وذلك من أجل حياة المشتبه فيهم أولا، ومن أجل الحفاظ على صحة وحياة المخالطين له، ولحماية المجتمع ومساعدة الدولة فى حصار الوباء وعدم انتشاره.



