مصرع سيدة عراقية وإصابة نجلها فى تصادم جرار قطار بالدقهلية

لقيت سيده عراقيه الجنسيه مصرعها اثر اصطدام جرار قطار بدراجه بخاريه ، حيث يستقلها نجلها وكانت برفقته باحدى قرى الدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من مركز دكرنس يفيد بوقوع تصادم امام مزلقان أشمون الرمان مركز دكرنس بين جرار قطار ودراجه بخاريه يستقلها شاب ووالدته.





بالفحص تبين مصرع والدته وتدعى بشرى كاظم قمر ٤٥ عاما ربة منزل عراقية الجنسيه واصابة نجلها ميلاد سعد السيد محمد ١٥عاما مقيمين عزبة ديرب مركز دكرنس.





انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث لنقل المتوفاة والمصاب الى مستشفى دكرنس فى محاولة لانقاذه.



