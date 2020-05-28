أحمد أسامة يكشف موعد انطلاق برنامج خط أحمر على قناة الأهلي

تشهد قناة النادي الأهلي طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، في ظل العمل بجهد كبير لتطويرها وانطلاقتها الجديدة في 15 يوليو المقبل.





وصرح أحمد أسامة مقدم برنامج " الأهلي خط أحمر " ان الانطلاقة الجديدة ستكون بشكل مختلف، وستحمل العديد من المفاجآت، في مضمون الحلقات مع زميله محمد فارس.





وأكد أسامة، أنه سيواصل حلقاته عبر قناته على اليوتيوب، لحين انطلاق قناة الأهلي في ثوبها الجديد، وذلك للتواصل مع الجماهير حتى عودة البرنامج.





وفي وقت سابق عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف التي حصلت على حقوق إدارة قناة الأهلي وفقا للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد.





وتم الاتفاق على أن تقوم شركة لايف بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في 15 يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة الأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.









ويعقد مجلس أمناء القناة جلسة كل ثلاثة أشهر لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي.



