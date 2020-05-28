الزمالك يطلب من الصفاقسي توقيع حمزة المثلوثي إلكترونيًا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مطالبة مسؤولي النادي من التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي الحصول على توقيعه إلكترونيًا خلال الساعات الجارية يأتي هذا من أجل حسم صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض بشكل رسمي.
وأكد المصدر أن تفاصيل الاتفاق تم إنهاؤها مع المثلوثي ويتبقى الحصول على توقيع اللاعب عبر الإيميل من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.
واضاف المصدر أن مسئولي القلعه البيضاء يسعون لإنهاء الصفقة خلال الساعات الجارية في ظل امتلاك اللاعب لأكثر من عرض جادي أبرزهم عرض من الترجي التونسي.
وتشهد الفترة الحالية تعليق حركة الطيران في جميع بلدان العالم وهو ما يعيق من حضور اللاعب إلى مصر.
ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب النقص العددي الذي يعاني منه في هذه الجبهة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.