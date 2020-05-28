الحرية المصرى ينشئ غرفة عمليات لدعم مصابي كورونا

أنشأ حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب غرفة عمليات لدعم مصابي كورونا





وقال حسب في بيان أصدره اليوم إن الحزب سيتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، عبر صفحة " طبيب الحرية" على الفيس بوك وسيقوم أطباء متخصصون بالرد عليهم عبر الهاتف، مشيرا إلى أن الحزب سيتلقى كذلك الشكاوي عبر رسائل الصفحة الخاصة بغرفة العمليات.





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وتابع حسب الله، أنه سوف يكون هناك مجموعة متخصصة من الأطباء للرد على جميع الاستفسارات ومتابعة حالات العزل المنزلي التي أظهرت التحاليل أن نتائجهم إيجابية.





فيما أوضحت الدكتورة أمينة رشاد، الأمين العام المساعد للمتابعة والتطوير بالحزب، أن الأمانة بكاملها ستقوم بمتابعة الرسائل وتوزيع الحالات على الأطباء كلا في محافظته، والتواصل مع الأطباء المتخصصين حتى تمام الشفاء.





كما أضاف الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بالحزب، أن اللجنة بكاملها متطوعة لمتابعة الحالات داخل العزل المنزلي وعلى أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات الطبية على مدار اليوم، مشددا على ضرورة تكاتف فئات المجتمع المدني فى الفترة الحالية حتى زوال الجائحة.