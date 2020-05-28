إيقاف تراخيص البناء وإزالة التعديات والأسواق العشوائية في السويس

أعطي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس توجيهاته بايقاف اصدار أي تراخيص خاصة باقامة اعمال بناء وايقاف اي اعمال بناء للمباني الجاري تنفيذها ولها تراخيص بناء لحين مراجعة الاشتراطات البنائية والحماية المدنية ووجود جراجات للسيارات بهذه المباني ، مع استمرار اعمال البناء والتراخيص للمشروعات التنموية الخاصة بالدولة والمشروعات القومية.





جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الاحياء لمناقشة تنفيذ قرارات ايقاف اصدار التراخيص الخاصة باقامة أعمال البناء أو توسعتها اوتعليتها أوتدعيمها للمساكن الخاصة وذلك في الفترة من 24 مايو 2020 ولمدة 6 شهور .





واكد المحافظ انه لاتهاون خلال الفترة المقبلة وسيتم الضرب بيد من حديد لتنفيذ ازالة كافة العشوائيات والتعديات واعمال البناء المخالف علي املاك الدولة ، مشددا علي تحويل المخالفين للنيابة العسكرية وازالة المخالفات ، وتحويل المقصرين لجهات التحقيق ، مشيرا الي هناك فرصة للمواطنين المخالفين للتصالح في بعض المخالفات طبقا للقانون أو ازالتها حتي سطح الارض للمخالف .





وكلف المحافظ رؤساء الاحياء بمراجعة كافة التراخيص الخاصة بالبناء وحصر جميع المخالفات للمباني والاشغالات والاسواق العشوائية والتعديات المختلفة المنتشرة بالشوارع علي مستوي الاحياء والتشديد علي الازالة بالكامل للمباني ذات الخطورة الداهمة ، مؤكدا انه لاتصالح لمخالفات البناء علي الارض الزراعية وازالة التعديات علي حرم الشوارع اوبين العمارات المنتشرة بعدة مناطق بالسويس.





وكلف اللواء عبد المجيد صقر بتشكيل لجان علي مستوي الاحياء تضم رئيس الحي ومامور قسم الشرطة بكل حي ومديرالادارات الهندسية والفنين ومسئولي الاشغالات والمرافق بالحي لتنفيذ هذه القرارات للحفاظ علي املاك الدولة المباني والزراعية والقضاء علي ظاهرة المخالفات في البناء.





وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء بمتابعة المدن السكنية التابعة لجمعيات الاسكان التعاونية ومنع المخالفات المتعلقة بالمرافق وسرقة التيار الكهربائي ومياه الشرب.





واعلن صقر عن البدء في تنفيذ خط المياه المغذي لرافع السلام من رافع شمال خليج السويس المتصل من خط العاشر من رمضان بقدرة 25 الف متر مكعب يومي كمرحلة اولي لحل مشكله مياه الشرب لمدينتي السلام 1 ،2 التي عاني منها أهالي مدينتي السلام أكثر من 25 سنة والذي ينفذ خلال مدة 6 شهور بتكلفة 93 مليون جنيه.





تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مع قيام الهيئة العربية للتصنيع بتكليف عدد 2 شركة لسرعة التنفيذ .





حضر الاجتماع كل من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد ايهاب سراج الدين رئيس حي الاربعين والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وعالية فريد رئيس حي الجناين وامل ابراهيم رئيس حي السويس والمهندسة شيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني وصباح محمد مدير ادارة التسكين بالمحافظة.



