AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيقاف تراخيص البناء وإزالة التعديات والأسواق العشوائية في السويس

الخميس 28/مايو/2020 - 06:10 م
الإجتماع الذي عقده
الإجتماع الذي عقده محافظ السويس
Advertisements
حسن غنيمة

 أعطي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس توجيهاته بايقاف اصدار أي تراخيص خاصة باقامة اعمال بناء وايقاف اي اعمال بناء  للمباني الجاري تنفيذها ولها تراخيص بناء لحين مراجعة الاشتراطات البنائية والحماية المدنية ووجود جراجات للسيارات بهذه المباني ، مع استمرار اعمال البناء والتراخيص للمشروعات التنموية الخاصة بالدولة والمشروعات القومية.


جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الاحياء لمناقشة تنفيذ قرارات ايقاف اصدار التراخيص الخاصة باقامة أعمال البناء أو توسعتها اوتعليتها أوتدعيمها للمساكن الخاصة وذلك في الفترة من 24 مايو 2020 ولمدة 6 شهور .


واكد المحافظ انه لاتهاون خلال الفترة المقبلة وسيتم الضرب بيد من حديد  لتنفيذ ازالة كافة العشوائيات والتعديات واعمال البناء المخالف علي املاك الدولة ، مشددا علي تحويل المخالفين للنيابة العسكرية وازالة المخالفات ، وتحويل المقصرين لجهات التحقيق ، مشيرا الي هناك فرصة للمواطنين المخالفين للتصالح  في بعض المخالفات طبقا للقانون  أو ازالتها حتي سطح الارض للمخالف .


وكلف المحافظ رؤساء الاحياء بمراجعة كافة التراخيص الخاصة بالبناء وحصر جميع المخالفات للمباني والاشغالات والاسواق العشوائية والتعديات المختلفة المنتشرة بالشوارع علي مستوي الاحياء والتشديد علي الازالة بالكامل للمباني ذات الخطورة الداهمة ، مؤكدا انه لاتصالح لمخالفات البناء علي الارض الزراعية وازالة التعديات علي حرم الشوارع اوبين العمارات المنتشرة بعدة مناطق بالسويس.


وكلف اللواء عبد المجيد صقر بتشكيل لجان علي مستوي الاحياء تضم رئيس الحي ومامور قسم الشرطة بكل حي ومديرالادارات الهندسية والفنين ومسئولي الاشغالات والمرافق بالحي لتنفيذ هذه القرارات للحفاظ علي املاك الدولة المباني والزراعية والقضاء علي ظاهرة المخالفات في البناء.


وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء بمتابعة المدن السكنية التابعة لجمعيات الاسكان التعاونية ومنع المخالفات المتعلقة بالمرافق وسرقة التيار الكهربائي ومياه الشرب.


 واعلن صقر عن البدء في تنفيذ خط المياه المغذي لرافع السلام من رافع شمال خليج السويس المتصل من خط العاشر من رمضان بقدرة 25  الف متر مكعب يومي كمرحلة اولي لحل مشكله مياه الشرب لمدينتي السلام 1 ،2 التي عاني منها أهالي مدينتي  السلام أكثر من 25 سنة والذي ينفذ خلال مدة 6 شهور بتكلفة 93 مليون جنيه.


تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مع قيام الهيئة العربية للتصنيع بتكليف عدد 2 شركة لسرعة التنفيذ .


حضر الاجتماع كل من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد ايهاب سراج الدين رئيس حي الاربعين والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وعالية فريد رئيس حي الجناين وامل ابراهيم رئيس حي السويس والمهندسة شيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني  وصباح محمد مدير ادارة التسكين بالمحافظة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية

شعراوي : استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من إيقاف تراخيص البناء

برلمانى: قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر يتواكب مع توجيهات الرئيس بمكافحة الفساد

لمدة 6 أشهر.. وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات.. نواب يشيدون بالقرار.. ويؤكدون: يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي ويتزامن مع تجاوز قيود ارتفاع الطوابق

نائب: وقف تراخيص البناء 6 أشهر جاء بتوجيهات من الرئيس السيسى

محافظ القاهرة يقرر وقف تراخيص البناء 6 أشهر

ترشيحاتنا

ما حكم تقسيم الأب تركته حال الحياة قسمة الميراث.. دار الإفتاء تجيب

وفاة أشهر بائع جرايد بالقصر العيني بـ كورونا

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

مدير تويتر يرد على تهديدات ترامب: أنا المسئول.. ولا علاقة لك بالموظفين

بعد إصابة محمود سعد.. إجراء صارم من اتحاد الكرة قبل عودة الموظفين

بالأسود.. محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير كورونا .. 7 أسباب وراء فقدان حاستي الشم والتذوق

انزل شغلك في أمان.. الكمامة والتباعد سلاح لمواجهة فيروس كورونا

لا تؤذي الإنسان.. 10 معلومات عن حشرة الزيز