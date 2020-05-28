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أخبار العالم

الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 07:13 م
الجزائر تسجل 7 وفيات
الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة الجزائرية، إنها سجلت 7 وفيات و140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 8997 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 630 وفاة.

ووصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5277 بزيادة 148 حالة خلال أمس.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لإصابات فيروس كورونا حول العالم، والتي تجاوزت تسجيل 5 ملايين و846 ألف إصابة.

ولفتت المنصة المتخصصة في الإحصائيات إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19" قد تخطى عتبة المليونين ونصف المليون حالة؛ بينما اقترب عدد الوفيات من 400 ألف حالة وفاة حتى بعد ظهر اليوم، الخميس.
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