الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الوزارة الجزائرية، إنها سجلت 7 وفيات و140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 8997 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 630 وفاة.





ووصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5277 بزيادة 148 حالة خلال أمس.



