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أخبار العالم

رفع قيود السفر وفتح رياض الأطفال.. تركيا تعلن إجراءات التعايش

الخميس 28/مايو/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رفع القيود على السفر بين المدن بشكل كامل اعتبارا من أول يونيو المقبل. 

فيما قرر أردوغان فتح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية اعتبارا أيضا من الأول من يونيو. 

وكشف أردوغان عن السماح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق سن 65 عاما، باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة. 

وكشفت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تركيا عن مدى أهمية الدور الذي يلعبه العمال الموسميين، الذين يجوبون أنحاء البلاد طوال العام بحثًا عن أعمال بسيطة مؤقتة، في تأمين استمرار سلاسل توريد الطعام.

وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، فاقمت أزمة فيروس كورونا أزمة اقتصادية مستعصية على الحل أصلًا في تركيا، وأحد مكوناتها انهيار قطاع الزراعة الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية خلال السنوات الأخيرة.
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