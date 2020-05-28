الاتحاد الأوروبي يرحب باستئناف مفاوضات سد النهضة

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن ترحيبه باستئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.





وشدد الاتحاد على ضرورة خفض التوتر بين الأطراف الثلاثة، وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "نرحب باستئناف المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول أزمة سد النه ضة





وأشار بوريل خلال لقائه مع مفوض السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، إلى ضرورة التوصل إلى حل يرضي الجميع، واستعداد بروكسل تقديم الدعم للبلدان الثلاثة.





وكانت الأمم المتحدة قد أكدت على لسان الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، متابعتها لتطورات سد النهضة عن كثب، وقال جوتيريش إنه لاحظ تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر والسودان، حتى الآن.





وأضاف جوتيريش إنه يشجع الأطراف الثلاثة في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للجميع.



