استئناف التدريبات.. الزمالك يدرس إعادة ساسي وبن شرقي وأوناجم إلى مصر

يأتي هذا تحسبًا إلى استئناف التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتوج الزمالك قبل فترة التوقف ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري على حساب فريقي الترجي التونسي والأهلي، فيما نجح في التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.