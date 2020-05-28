استئناف التدريبات.. الزمالك يدرس إعادة ساسي وبن شرقي وأوناجم إلى مصر

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك عودة التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم الثلاثي الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
يأتي هذا تحسبًا إلى استئناف التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
ويقضي الثلاثي الأجنبى فترة الراحة السلبية في بلادهم منذ إن تجمد النشاط الرياضي في مصر والعالم أجمع بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ويقوم جميع اللاعبين بتنفيذ برنامج بدني تم إعداده من قبل الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون خلال فترة التوقف من منازلهم من أجل رفع اللياقة البدنية والحفاظ على الأوزان.
وتوج الزمالك قبل فترة التوقف ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري على حساب فريقي الترجي التونسي والأهلي، فيما نجح في التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.