AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استئناف التدريبات.. الزمالك يدرس إعادة ساسي وبن شرقي وأوناجم إلى مصر

الخميس 28/مايو/2020 - 08:03 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك عودة التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم الثلاثي الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

يأتي هذا تحسبًا إلى استئناف التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويقضي الثلاثي الأجنبى فترة الراحة السلبية في بلادهم منذ إن تجمد النشاط الرياضي في مصر والعالم أجمع بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويقوم جميع اللاعبين بتنفيذ برنامج بدني تم إعداده من قبل الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون خلال فترة التوقف من منازلهم من أجل رفع اللياقة البدنية والحفاظ على الأوزان.

وتوج الزمالك  قبل فترة التوقف ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري على حساب فريقي الترجي التونسي والأهلي، فيما نجح في التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى فتحي: فرجاني ساسي وبن شرقي وأوناجم تحس إنهم من العتبة

مرتضى منصور عن ساسي وبن شرقي وأوناجم: لا يلعبون من أجل المال.. فيديو

إيداع راتب شهرين لثلاثي الزمالك في حساباتهم البنكية

بـ فرمان من كارتيرون | الزمالك يدرس الاطاحة بـ أوناجم من أجل الصفقة الجديدة

أخبار الزمالك.. مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. رحيل أوناجم بفرمان من كارتيرون

خوفا من تكرار أزمة النقاز.. الزمالك يصرف مرتب شهرين لـ أشرف بن شرقي وأوناجم وفرجاني ساسي

ترشيحاتنا

مدير تويتر يرد على تهديدات ترامب: أنا المسئول.. ولا علاقة لك بالموظفين

الأردن يعلن موعد إعادة فتح المساجد والكنائس

منة فضالى تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

الحياة بشكل جديد.. شواطئ قبرص تستقبل الزائرين بعد انحسار كورونا

الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة دواء هيدروكسي كلوروكوين فى علاج كورونا.. وهل يسبب السرطان أم لا

الإخوات الثلاث.. ظهور رشا شيحة مع شقيقتيها هنا وحلا بإطلالات مختلفة

بالأسود القصير .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة تبرز جمالها