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فن

نبيلة عبيد تسترجع ذكريات فيلم كشف المستور.. ومتابعوها: نجمة لا تتكرر

الخميس 28/مايو/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت نجمة مصر الاولى، نبيلة عبيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة بوستر فيلم "كشف المستور".

وعلقت نبيلة عبيد قائلة:"من افلامي اللي بحبها شكرا يحيي سينماتيك".


وجاء تعليقات متابعيها كالتالى :

-فيلم جميل من احلى افلامك الحلوة ،وعلق آخر"اروع فيلم بالسينما المصرية .. وبصورة عامة أنت نجمة لا تتكرر كل اعمالك عظيمة" ، وأضافت أخرى "واحنا بنحبك كثير يارب يحفظك ويسعدك".


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وشاركت النجمة نبيلة عبيد سباق رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة".

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، ومي الغيطي.


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