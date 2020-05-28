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فن

أنا و بنتي .. شريف منير بصحبة ابنته اسما فى عيد ميلادها

الخميس 28/مايو/2020 - 10:22 م
شريف منير وابنته
شريف منير وابنته
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مريم عزت
نشر الفنان شريف منير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "، صورة جديدة بصحبة ابنته اسما , لتهنئتها بعيد ميلادها. 

علق شريف منير على الصورة قائلا : أنا و بنتي .. كل سنة و انتي طيبه

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ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :مشاء الله ... كل سنة و هي طيبة .. كل سنة وانتوا طيبين وربنا يخليكوا لبعض.. عيد سعيد و عمر مديد و كل سنة و انت بصحة و سلامة أسما.


وشارك شريف منير  في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.


كانت الإعلامية أسما شريف منير، قد أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.


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