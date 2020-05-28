أنا و بنتي .. شريف منير بصحبة ابنته اسما فى عيد ميلادها

وشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.









كانت الإعلامية أسما شريف منير، قد أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.



