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ديني

هل يجب لبس الحجاب عند قراءة القرآن؟

الخميس 28/مايو/2020 - 10:30 م
هل يجب لبس الحجاب
هل يجب لبس الحجاب عند قراءة القرآن؟
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يارا زكريا
هل يجب لبس الحجاب عند قراءة القرآن، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب لبس الحجاب عند قراءة القرآن، لافتًا: لبس الحجاب من الآداب وليس شرطًا لازمًا، فتصح القراءة بدونه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشرط أمر ضروري لصحة أي أمر شرعي، فلا يصح الشيء عند عدمه، مؤكدًا أن الدين لم يحدد كيفية بعينها لما ترتديه المرأة عند قرائتها للقرآن، فلها أن تقرأه وهي ترتدي ملابس البيت أو كانت بدون حجاب.


حكم قراءة القرآن بدون حجاب:  

نبه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة عند قراءتها للقرآن لا يشترط لها أن ترتدى الحجاب لعدم وجود دليل على وجوب ذلك.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « ما حكم قراءة القرآن بملابس المنزل وبدون حجاب؟»، أنه يصح للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب ولا مانع من ذلك وإن كان من أداب التلاوة أن تستتر فى هذا الحال لأن هذا مجلس تحضره الملائكة فيستحى من الملائكة ولكن هذا على سبيل أنه من آداب التلاوة وليس أمرًا واجبًا. 

وأشار إلى أنه كما يشترط لبس الحجاب فى الصلاة لا يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن.


حكم قراءة القرآن بملابس البيت: 

أفاد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية أنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة او ثقيلة المهم ان تكون ساترة للعورة وخاصة " العورة المغلظة" لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها اي بدون حجاب جائز، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط ان تكون ساترة للعورة ايضا.

وتابع عاشور خلال خدمة البث المباشر ردًا على اسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء والأفضل والمستحب ان يكون الاحتشام في الملابس للرجل او المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة.


هل يجوز قراءة القرآن بملابس خفيفة؟ 

بين الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز قراءة القرآن بثياب خفيفة، وأعتبار أن القرآن من جوانب الذكر والله يقبل الذكر من المسلم على أي حال.

وواصل الورداني خلال رده على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبة السؤال" هل يجوز لي أن قراءة القرآن وأنا أرتدي ملابس خفيفة؟"،إن الالتزام بالوقار عند قراءة القرآن من الأمور المستحبة فيجب على كل مسلم أن يلتزم الوقار عند قراءة القرآن، وأن هذا لايمنع أن تقرأ القرآن في أي حال تكون ولكن هذه نصيحة من أمين الفتوى لصاحب السؤال.


هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت؟ 

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تلاوة القرآن الكريم مجالس تحضرها الملائكة، منوهًا بأنه لذلك هناك عدة آداب التلاوة منها ما يخص احتشام المرأة عند هذا الموقف استحياءً من الملائكة.

وأكمل « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز قراءة القرآن بملابس المنزل وبدون حجاب؟»، أنه إذا قامت المرأة بتلاوة القرآن الكريم بملابس البيت ودون أن تغطي شعرها - أي دون أن ترتدي الحجاب- فلا مانع من ذلك وقراءتها صحيحة.

وأردف أن من آداب التلاوة، أنه يُستحب للمرأة أن تستتر وترتدي الحجاب والملابس المحتشمة عند تلاوة القرآن الكريم في بيتها، لأن قراءة القرآن هو مجلس تحضره الملائكة، لذا يُستحي من الملائكة، مشيرًا إلى أن هذا على سبيل أنه من آداب التلاوة وليس أمرًا واجبًا.

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