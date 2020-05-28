AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تغريدات متبادلة.. أحمد فلوكس يثير الجدل بعلاقته مع الإعلامية اللبنانية ديالا مكي

الخميس 28/مايو/2020 - 10:58 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
عاد الفنان احمد فلوكس لإثارة الجدل مجددا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اظهرت نشاطاته الاخيرة عبر موقع انستجرام رجود علاقة بينه وبين الاعلامية اللينانية ديالا مكي التي تقدم احد برامج الفاشون بتلفزيون دبي.

وتسببت التعليقات والمحادثات الاخيرة التي دارت بين  أحمد فلوكس وديالا امام المتابعين في تساؤل الكثير منهم عن طبيعة العلاقة بينهما، خاصة ان فلوكس كتب تدوينة قال فيها " اللي باعنا خسر دلعنا" ، لتعلق ديالا قائلة " شو قصدك ؟" 


ورد أحمد فلوكس عليها قائلا " قصدي انك انتي الدلع" وهذا ما جعل الكثير يذهب الي ان هناك علاقة عاطفية بين الاثنين ومن الممكن ان تكون هناك اخبار سعيدة لمتابعيهما.


يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على الشاشات بمناسبة نصر أكتوبر. 

فيلم الممر، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، وترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.


تغريدات متبادلة.. أحمد فلوكس يثير الجدل بعلاقته مع الإعلامية اللبنانية ديالا مكي
تغريدات متبادلة.. أحمد فلوكس يثير الجدل بعلاقته مع الإعلامية اللبنانية ديالا مكي
تغريدات متبادلة.. أحمد فلوكس يثير الجدل بعلاقته مع الإعلامية اللبنانية ديالا مكي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس يعود من جديد برسالة غامضة على إنستجرام

حقيقة سقوط ابن الفنان أحمد فلوكس من فوق الحصان.. فيديو

بطريقة كوميدية.. أحمد فلوكس يهنئ الجمهور بعيد الفطر

مالك إحنا فى عيد... أحمد فلوكس يشارك جمهوره صورة جديدة

بصورة ورسالة جديدة.. أحمد فلوكس يشارك جمهورة عبر إنستجرام

أحمد فلوكس وابنه يخطفان القلوب في أحدث ظهور.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد توقيع الأمر التنفيذي.. ترامب يكشف مصير حسابه على موقع تويتر

بـ هوت شورت.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

لن يجعلها فوق المسئولية القانونية.. ترامب يكشف طبيعة الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد.. رد نجيب ساويرس على مطالبة محمد هنيدي بشراء تويتر

بشرى خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

هل يجب لبس الحجاب عند قراءة القرآن؟

AdvertisementS

بعد تخطى 20 ألف حالة| خبير وبائي يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا في مصر

فيروس عادي جدا.. أستاذ أمراض صدرية يكشف سر وفيات كورونا

هنفتح البلد إزاى؟ .. رسالة قوية من عمرو أديب بعد قفزة إصابات كورونا فى مصر

ربنا يزيح الغشاوة من قلوبهم.. أول تعليق من رجاء الجداوي على شائعة وفاتها

قفزة في الإصابات .. الصحة: تسجيل 1127 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و29 وفاة

الكويت تعلن إنهاء الحظر الشامل والعودة للحياة تدريجيا

مشجرة ومبهجة.. 5 فساتين لـ ياسمين صبرى تبرز أنوثتها برفقة زوجها

الوضع بات تحت السيطرة.. فرنسا تعيد فتح المدارس والمقاهي بدءا من 2 يونيو

لن يجعلها فوق المسئولية القانونية.. ترامب يكشف طبيعة الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

هخليه يندم على كل حرف.. أول رد من مدحت العدل بعد هجوم منتقديه بسبب "نادي القرن"

بشرى خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

عزل منزلي.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة مخالطة مستشاره المصاب بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة 3 كيلو في ثلاثة أيام.. نظام الديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن

‏فكها وخليك جود بوي.. فيفي عبده تخطف الأنظار في آخر ظهور

بـ جمبسوت لافت.. يسرا بإطلالة سوداء تكشف عن جمالها برفقة عدد من الفنانين