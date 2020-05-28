تغريدات متبادلة.. أحمد فلوكس يثير الجدل بعلاقته مع الإعلامية اللبنانية ديالا مكي

عاد الفنان احمد فلوكس لإثارة الجدل مجددا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اظهرت نشاطاته الاخيرة عبر موقع انستجرام رجود علاقة بينه وبين الاعلامية اللينانية ديالا مكي التي تقدم احد برامج الفاشون بتلفزيون دبي.
وتسببت التعليقات والمحادثات الاخيرة التي دارت بين أحمد فلوكس وديالا امام المتابعين في تساؤل الكثير منهم عن طبيعة العلاقة بينهما، خاصة ان فلوكس كتب تدوينة قال فيها " اللي باعنا خسر دلعنا" ، لتعلق ديالا قائلة " شو قصدك ؟"
ورد أحمد فلوكس عليها قائلا " قصدي انك انتي الدلع" وهذا ما جعل الكثير يذهب الي ان هناك علاقة عاطفية بين الاثنين ومن الممكن ان تكون هناك اخبار سعيدة لمتابعيهما.
يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على الشاشات بمناسبة نصر أكتوبر.
فيلم الممر، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، وترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.