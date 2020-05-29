ابتداء من الغد .. ارتداء الكمامة شرط أساسي للدخول بجامعة عين شمس

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كلف رئيس جامعة عين شمس الأمن الجامعى بحظر دخول أى شخص إلى الحرم الجامعى لجامعة عين شمس أو أى من كلياتها ومعاهدها ووحداتها المختلفة غير مرتديا الكمامة.



