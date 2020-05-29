ابتداء من الغد .. ارتداء الكمامة شرط أساسي للدخول بجامعة عين شمس

قرر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بإلزام كافة السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة فى كلياتها ومعاهدها ووحداتها وإداراتها المختلفة بارتداء "الكمامة" وذلك اعتبارا من غدا.
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كلف رئيس جامعة عين شمس الأمن الجامعى بحظر دخول أى شخص إلى الحرم الجامعى لجامعة عين شمس أو أى من كلياتها ومعاهدها ووحداتها المختلفة غير مرتديا الكمامة.
الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب قال إن جيمع الكليات ملتزمة بالقرارت الصادرة من المجلس الأعلي للجامعات وان يوم 7 مايو أعلنت جميع القرارات بنظام الامتحانات في كل كلية برواط ومنصات لتقديم الابحاث ولن يتم أي تقديم للأبحاث قبل 31 مايو.
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وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان جميع الكليات ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات ويوجد بعض الكليات حسب التخصصات فبعض الكليات سوف تستمر 3 أسابيع لتقديم الأبحاث والبعض الاخر سوف يكون أقل من 3 أسابيع .