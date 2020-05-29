أحمد فلوكس ينشر فيديو من فيلم الممر والجمهور يعلق.. شاهد

نشر الفنان احمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو قصير له من فيلم الممر.



وظهر احمد فلوكس في الفيديو من الفيلم اثناء أسرهم من العدو الاسرائيلي وقت حرب الاستنزاف.



وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "فنان بجد" و " شابوة ليك" و "أحسن فيلم شوفته" و "مشهد حلو جدا".

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وشارك أحمد فلوكس في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو٣ اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.