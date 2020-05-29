بهذه الطريقة.. أحمد حسن كوكا يحتفل بقرب عودة الدوري اليوناني.. شاهد

احتفل احمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، بقرب عودة الدوري اليوناني بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



ونشر احمد حسن كوكا صورة له بقميص فىيق أولمبياكوس عبر حسابه الشحصي بإنستجرام وعلق عليها قائلا "عندما تسمع ان الدوري سيعود قريبا".



وأعلنت رابطة الدوري اليوناني عن توصلها لاتفاق مع الحكومة اليونانية على عودة المباريات يومي 6 و7 يونيو المقبل، وستلتقي جميع الأندية غدًا مرة أخرى من أجل تحديد البروتوكول الطبي الذي ستسير عليه خلال الفترة المقبلة حتى يتفادون خطر الإصابة بالفيروس اللعين.





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ويتصدر أولمبياكوس جدول ترتيب المسابقة بعد نهاية المرحلة الأولى برصيد 66 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الوصيف باوك وتتبقى المرحلة النهائية التي ستحدد البطل من خلال دوري مجمع مكون من 6 أندية هي أيك أثينا، باناثينايكوس، كريت وأريس بجانب أولمبياكوس وباوك.





ويضم الدوري اليوناني عددا من اللاعبين المصريين على رأسهم أحمد حسن كوكا المعار إلى أولمبياكوس من سبورتنج براجا بجانب علي غزال المنضم إلى آيل لاريسا في يناير الماضي.

