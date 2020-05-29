ليدي جاجا تتصدر تريند يوتيوب بأغنيتها الجديدة Sour Candy .. فيديو

تصدرت النجمة العالمية ليدي جاجا لائحة الاكثر تداولا بـأغنيتها الجديدة Sour Candy، والتي حققت 15 مليونا ونضف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.





وحصلت اغنية Sour Candy على المركز الخامس في تريند يويتوب العالمي والتي قدمتها مع فريق BLACKPINK.





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علنت النجمة العالمية ليدي جاجا عن الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد Chromatica، بعد تأجيل طرحه بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.





وغردت ليدي جاجا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" الرحلة ستستمر .. من الممكن ان الانضمام لي في الـ 29 من شهر مايو Chromatica".





ويتضمن ألبوم ليدي جاجا الجديد ديو غنائي مع الموسيقي الشهير ألتون جون والمغنية الامريكية اريانا غراندي.







